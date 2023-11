Uruguay, i convocati di Bielsa per le gare contro Argentina e Bolivia: ci sono due “italiani”

Marcelo Bielsa, ct dell’Uruguay, ha diramato l’elenco dei convocati per il doppio impegno contro Argentina e Bolivia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Presenti solamente due giocatori che militano in Serie A, ovvero Mathias Olivera e Matias Vina, rispettivamente terzini del Napoli e del Sassuolo. Out invece Matias Vecino (Lazio) e Naithan Nandez (Cagliari). Non c’è neppure Edinson Cavani, fermato da un problema muscolare, mentre figura nella lista Luis Suarez, per la prima volta preso in considerazione da Bielsa da quando guida la Celeste. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Sergio Rochet (Internacional), Franco Israel (Sporting Lisboa), Santiago Mele (Junior).

Difensori: Ronald Araujo (Barcellona), Josè Maria Gimenez (Atletico Madrid), Bruno Mendez (Corinthians), Sebastian Caceres (America), Matias Viña (Sassuolo), Guillermo Varela (Flamengo), Mathias Olivera (Napoli).

Centrocampisti: Manuel Ugarte (Psg), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Felipe Carballo (Gremio), Nicolas De La Cruz (River), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Maximiliano Araujo (Mexico), Facundo Pellistri (Manchester United), Facundo Torres (Orlando City).

Attaccanti: Cristian Olivera (Los Angeles), Darwin Nunez (Liverpool), Federico Viñas (Leon), Luis Suarez (Brasile).