Napoli, De Laurentiis: “Squadra appannata e senza un gioco”

“Può anche succedere come ieri, che uno possa giocare contro l’Empoli in maniera appannata e senza una gioco ben definito, ma quella è la bellezza del calcio“. Sono queste le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, con il quale il numero uno del club partenopeo ha detto la sua sulla sconfitta del Napoli contro l’Empoli per 0-1 intervenendo alla tavola rotonda “Le nuove prospettive sulla riforma dello sport”, organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma.