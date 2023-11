Nazionale, a Coverciano da valutare le condizioni di Cristante e Cambiaso

La Nazionale si è radunata questa mattina e nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento con il gruppo diviso in due gruppi. Ciò che aspetta gli azzurri e Spalletti sono due partite decisive e che contano parecchio per il cammino ad Euro 2024, con le partite con Macedonia del Nord ed Ucraina che ci diranno se la nostra Nazionale si giocherà, da protagonista, i prossimi Europei.

Spalletti che ha dovuto rinunciare a Locatelli, dovrà valutare anche le condizioni di Cristante e di Cambiaso. Lo juventino ha concluso anticipatamente l’allenamento odierno, ma le sue condizioni non destano al momento preoccupazione; per il giallorosso invece riposo totale nel primo giorno di allenamento. Le prime indicazioni da Coverciano parlano di divisione in due gruppi: , i giocatori scesi in campo nella giornata di ieri con i rispettivi club, ovvero Darmian, Bonaventura, Dimarco, Provedel, Raspadori, Acerbi, Bastoni e Barella, hanno effettuato esercizi di scarico caratterizzati da brevi ripetute. Il resto dei giocatori a disposizione di Spalletti ha effettuato invece prove tecnico-tattiche: di particolare interesse quelle relative al trio di centrocampisti centrali formato da Jorginho come regista e Frattesi e Colpani interni. Nella prima fase di lavoro tattico, con rosa ancora al completo, provato il tridente offensivo che era composto da Politano, Raspadori e Kean.