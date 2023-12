Urla all’arbitra 17enne “Devi fare la fine di quella di Vigonovo”: daspo a un 50enne

di Tommaso de Laurentiis 33

“Gli approfondimenti svolti dal personale della Questura, anche a seguito della querela sporta dal papà della ragazza hanno consentito di identificare un tifoso resosi responsabile di urla, ingiurie e insulti sessisti contro la 17enne direttrice di gara, invettive culminate con la frase, sempre rivolta all’arbitro di gara: ‘devi fare la fine di quella di Vigonovo‘ con l’evidente riferimento al femminicidio di Giulia Cecchettin”. Questa la nota della Questura di Padova, riguardo un uomo (papà di una giovane cestista) che ha urlato ad un’arbitra 17enne di basket la frase “Devi fare la fine di quella di Vigonovo”, riferendosi chiaramente all’omicidio di Giulia Cecchettin. “Sussistendo i presupposti riconducibili ad una condotta verbalmente violenta e proclive alla discriminazione di genere, fatti, verificatisi alla presenza di numerosi spettatori oltre che, dinanzi ad atleti di giovane età e ai danni dell’arbitro di gara minorenne, si è ritenuta fondata la circostanza per cui l’accesso dello stesso nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza e l’ordine pubblico: l’uomo è stato sottoposto a Daspo per 5 anni. Il soggetto sarà anche segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia e diffamazione, aggravati dall’aver agito nei confronti di una minore e in un luogo dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva”, le conclusioni della Questura.