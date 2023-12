Napoli-Braga oggi in tv: canale, orario e streaming Youth League 2023/2024

Tutto quello che c’è da sapere sull’orario, la diretta streaming della partita fra Napoli e Braga, valevole per l’ultima giornata dei gironi di Youth League 2023/24. Gli azzurri vogliono chiudere in crescendo, portando a casa magari una vittoria contro una concorrente, quali i portoghesi, forte e che ha nel suo settore giovanile sicuramente una componente di forza. La differenza fra le due squadre dice otto punti in più per il Braga, ma il Napoli vuole onorare fino alla fine la competizione. Si parte alle 14.00 di martedì 12 dicembre con la diretta del match che sarà disponibile sul sito ufficiale della Uefa.