Sarà un’altra volta Messi contro Ronaldo: l’1 febbraio si gioca Inter Miami-Al Nassr

L‘Inter Miami ha annunciato che si recherà in Arabia Saudita durante la preseason 2024 per partecipare alla Riyadh Season Cup come parte del primo tour internazionale del club. La squadra giocherà due partite nel paese in un formato torneo girone all’italiana, affrontando l’Al-Hilal SFC e l’Al Nassr di Ronaldo.

L’Inter Miami affronterà l’Al-Hilal alla Kingdom Arena di Riyadh lunedì 29 gennaio alle 13:00. ET (21:00 ora solare dell’Arabia Saudita). La squadra saudita è la più decorata nella storia dell’Asia con 66 titoli a suo nome e attualmente è in testa alla classifica. La squadra è allenata dall’ex giocatore e allenatore dello Sporting CP Jorge Jesus e vanta fuoriclasse come Neymar (indisponibile per infortunio), Sergej Milinkovic-Savic, Rúben Neves, Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly e Malcom.

Poi, giovedì 1 febbraio, affronterà Al Nassr alla Kingdom Arena alle 13:00. ET (21:00 ora solare dell’Arabia Saudita). La partita vedrà la stella dell’Inter Miami Lionel Messi contro un avversario familiare come Cristiano Ronaldo, che gioca per Al Nassr ed è il capocannoniere della Saudi Pro League in questa stagione. La squadra, allenata dal tecnico portoghese Luís Castro, è attualmente seconda in classifica dietro all’Al-Hilal, e comprende anche altre stelle come Sadio Mané e Aymeric Laporte.

Messi e Ronaldo si sono affrontati 35 volte nella loro carriera, con Messi che ha ottenuto 16 vittorie contro 10 di Ronaldo e nove pareggi in totale. In quelle partite, Messi ha segnato 21 gol e 12 assist, mentre Ronaldo ha registrato 20 gol e un assist.