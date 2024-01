Dall’Inghilterra: “Henderson pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di lasciare l’Arabia Saudita”

La luna di miele in Arabia Saudita è durata poco per alcune stelle del calcio. C’è chi gioca poco come Roberto Firmino, chi è oggetto di critiche come Karim Benzema e anche chi sta faticando ad adattarsi alla nuova vita, come Jordan Henderson. Il centrocampista ex Liverpool, ceduto dai reds in estate all’Al Ettifaq, sembrerebbe pronto a rinunciare a tanti soldi pur di lasciare la Saudi Pro League e tornare in Premier League. A rivelarlo è il Daily Mail, che si sofferma su alcune difficoltà di Henderson in questa sua esperienza saudita. Tra i motivi c’è il clima, afoso e umido, ma anche il fattore ambientale: la media di 7.800 spettatori dell’Al Ettifaq in uno stadio da 35.000 posti si è rivelata tutt’altro che entusiasmante per le ambizioni del calciatore. Secondo il Daily Mail, Henderson è talmente scontento che prenderebbe in considerazione l’idea di accettare un grosso taglio di stipendio pur di tornare in patria.