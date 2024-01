United Cup 2024, programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 gennaio

Il programma e l’ordine di gioco della United Cup 2024 nella giornata di mercoledì 3 gennaio. E’ già tempo di quarti di finale a Perth, dove la Polonia di Swiatek e Hurkacz sfida da favorita la Cina. Più tardi toccherà invece alla Serbia di Novak Djokovic, impegnata contro i padroni di casa dell’Australia. A Sydney vanno in scena invece gli ultimi confronti della fase a gironi: in campo l’Italia, chiamata a battere la Francia per sperare di proseguire il suo cammino; in serata spazio invece a Grecia e Canada. Di seguito tutti i dettagli dell’ordine di gioco.

L’ordine di gioco di mercoledì 3 gennaio (orari italiani)

SYDNEY – Fase a gironi

Francia-ITALIA, non prima delle 00:30

Mannarino vs Sonego

Garcia vs Paolini

Garcia/Roger-Vasselin vs Moratelli/Cobolli

Grecia-Canada, a partire dalle 7:30

Tsitsipas vs Diez

Sakkari vs Fernandez

Sakkari/Tsitsipas vs Fernandez/Auger-Aliassime

PERTH – Quarti di finale

Polonia-Cina, a partire dalle 3:00

Hurkacz vs Zhang

Swiatek vs Zheng

Swiatek/Hurkacz vs Zheng/Zhang

Australia-Serbia, non prima delle 10:00

De Minaur vs Djokovic

Tomljanovic vs Danilovic

Hunter/Ebden vs Danilovic/Djokovic