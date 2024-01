Formula E 2024: calendario, programma, orari e tv di tutte le tappe

Il Mondiale di Formula E sta per cominciare, con la serie elettrica pronta ad affrontare la Stagione 10. Per il campionato del 2024 sono previsti 17 round, nonostante l’appuntamento ad Hyderabad, in India, appaia a rischio. Nel nuovo calendario non mancano le novità: il campionato correrà a Tokyo, Giappone e appare tra i round anche il doppio weekend cinese, che si svolgerà a Shanghai. E’ previsto anche un ritorno in Italia, tappa ormai storica per la Formula E, che però abbandona Roma in favore di Misano, che ospiterà l’E-Prix tricolore. Infine, raddoppia Portland, negli Stati Uniti, che dopo aver debuttato in calendario l’anno scorso, nel 2024 è organizzatore di un doppio appuntamento.

CALENDARIO FORMULA E 2024

Sabato 13 gennaio – E-Prix Messico ore 21.03 Venerdì 26 gennaio – E-Prix Arabia Saudita ore 18.03 Sabato 27 gennaio – E-Prix Arabia Saudita ore 18.03 Sabato 10 febbraio – E-Prix India Sabato 16 marzo – E-Prix Brasile Sabato 30 marzo – E-Prix Giappone Sabato 13 aprile – E-Prix Italia Domenica 14 aprile – E-Prix Italia Sabato 27 aprile – E-Prix Monaco Sabato 11 maggio – E-Prix Germania Domenica 12 maggio – E-Prix Germania Sabato 25 maggio – E-Prix Cina Domenica 26 maggio – E-Prix Cina Sabato 29 giugno – E-Prix Stati Uniti Domenica 30 giugno – E-Prix Stati Uniti Sabato 20 luglio – E-Prix Regno Unito Domenica 21 luglio – E-Prix Regno Unito

COPERTURA TV

In Italia, il campionato di Formula E 2024 sarà trasmesso su Italia 1 e Canale 20, in contemporanea alla diretta proposta di Sky Sport. I ventidue piloti e le undici squadre impegnati nella decima stagione sono pronte a scendere in pista con un solo obiettivo: vincere il titolo di campione del mondo, finito nelle mani di Jake Dennis nel 2023.