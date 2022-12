Un anno di sport: le parole più cercate su Google nel 2022

Un po’ bistrattata, forse sottovalutata, ma sempre al primo posto nel cuore degli appassionati di sport italiani. La Serie A si conferma anche nel 2022 in testa a una speciale classifica, quella offerta da Google Trends delle parole più cercate nella categoria sport sul motore di ricerca numero uno del web. E’ il massimo campionato la query di ricerca al primo posto in questo anno che si chiude oggi, del resto per nove mesi su dodici ha accompagnato non solo le domeniche ma ormai quasi tutti i giorni, pausa estiva e pausa per la coppa del mondo parte.

Proprio i Mondiali in Qatar rappresentano la settima parola più cercata dagli italiani, alle spalle del generico “sport”, mentre “calcio” è al terzo posto e ci racconta di un paese sempre votato allo sport più popolare. Al quarto e quinto posto, invece, le due squadre che si sono giocate l’ultimo scudetto: Milan al quarto posto, Inter alle spalle come nella classifica finale del 2021/2022. Se all’ottavo posto c’è “risultati”, per chi non ha evidentemente seguito in diretta gli eventi, al nono posto delle parole più cercate troviamo “calciomercato”, con dei picchi a luglio e ad agosto che ben raccontano della più grande passione del nostro paese quando il pallone non rotola e va in vacanza insieme agli italiani. Chiude la top-10 la ricerca composta “serie a classifica”.

Fuori dalle prime posizioni la Juventus (Juve all’undicesimo posto con Juventus al diciassettesimo, la Roma al tredicesimo e il Napoli al quindicesimo, mentre al dodicesimo troviamo “Champions”, del resto è la coppa più prestigiosa e si dipana per quasi tutti i mesi dell’anno. La Serie B si piazza al diciottesimo posto, chiude la top-25 un’altra ricerca legata al Qatar, la query con 2022 dopo Mondiali per fissare con chiarezza di quale edizione si sta cercando in rete. E al ventiquattresimo posto c’è il primo dato specifico non legato al calcio: due lettere, F1, nonostante la flessione della Ferrari lungo il corso del Mondiale. Da segnalare, infine, le query di ricerca in forte ascesa negli ultimissimi giorni: con la ripresa del grande tennis, si tratta proprio delle ricerche legate ai tornei Slam, Roland Garros al primo posto, Wimbledon al secondo, gli imminenti Australian Open al terzo e al quinto anche gli Us Open.