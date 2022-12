United Rugby Championship: tra Zebre Parma e Benetton Treviso termina 17-40

Finisce 17-40 il secondo derby stagionale dello United Rugby Championship tra Zebre Parma e Benetton Treviso. Gara che inizia subito con un infortunio alla gamba per la seconda linea del Benetton Scrafton, che dopo neanche un minuto di gioco deve abbandonare il campo. Sulla touche seguente non difende bene Treviso, il pallone arriva a Cronjé che si invola sotto i pali per il 7-0 iniziale. Poco dopo arriva il coast to coast di Jacopo Trulla, che trova il 14-0. Gara che non accellera subito, chi accellera è Zuliani che trova il 14-7. Prima del riposo, l’ultima chance è ancora per i padroni di casa che dalla piazzola allungano con Eden e si va al riposo sul 17-7.

Ad inizio ripresa è Federico Ruzza che trova il 17-14. Al 54’ touche per Treviso, palla rubata dalle Zebre, ma sull’ovale che rimbalza si butta Ruzza, che difende il pallone e schiaccia per il 21-17. Nel finale allunga ancora di più Treviso, prima con Menoncello, poi con Zani, e ancora con Ruzza per il tris personale e per il 40-17 finale.