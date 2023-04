Ufc, Vettori torna il 17 giugno: sfida Cannonier

Marvin Vettori è finalmente pronto a tornare sul ring. Il talento italiano se la vedrà contro Jared Cannonier a Las Vegas sabato 17 giugno. Il combattimento tra il numero 3 e 4 del ranking dei pesi medi UFC sarà ovviamente il main event di UFC Vegas e mette in palio un’alta posta. Con ogni probabilità, il vincitore potrà infatti tornare a sfidare Israel Adesanya per l’ambita cintura. Per entrambi sarebbe comunque una gara in salita dato che il pugile nativo di Lagos li ha già battuti. Innanzitutto, però, c’è da portare a casa quest’importante match. Per Vettori si tratta del primo combattimento dalla vittoria ai punti contro Roman Dolidze a UFC 286 del 18 marzo.

