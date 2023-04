Alessandra De Stefano: “Mie dimissioni? Ha pesato il caso Varriale. Non mi hanno fatto cambiare la Rai”

Alessandra De Stefano, ex direttrice di Rai Sport, ha rilasciato un’intervista a Repubblica parlando proprio delle sue dimissioni dall’incarico: “A me piace provare a cambiare, ma in Rai non appena fai una scelta diversi ti inimichi tutti. La parola ricambio non esiste: tutti si sentono fondamentali e se provi a cambiare qualcosa c’è chi si sente esiliato. Quando i colleghi mi dicono di aver fatto un certo share io rispondo loro che in realtà a farlo è stato l’evento in cui lui o lei era presente“.

De Stefano ha poi svelato che tra i motivi del suo addio c’è anche il caso Varriale. Quest’ultimo, dopo esser stato sospeso per accuse di stalking ai danni di due donne, ha chiesto di essere reintegrato: “Da donna non me la sentivo. Sarei stata la direttrice che l’avrebbe rimesso in video, in attesa della sentenza del tribunale. Sensazione personale? No, c’era disagio anche in azienda e tra chi avrebbe dovuto lavorare con lui. Peraltro Varriale era stato sospeso, ma non da stipendio né benefit“.

“Se non confessassi di essere dispiaciuta sarei un’aliena. Sono stata scelta per cambiare, ma in realtà dovevo cambiare anch’io. Ciò mi provocava sofferenza, perciò ho preferito deviare. Ancora oggi fa notizia che la Roma sia il primo club ad avere un Ceo donna e non di famiglia. Mi chiedo per quanto ancora continueremo a meravigliarci” ha concluso De Stefano.