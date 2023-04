Roma-Feyenoord, Mourinho regala un portachiavi della Conference League a un giornalista olandese (FOTO)

Simpatico siparietto in conferenza stampa tra José Mourinho e un giornalista olandese al termine di Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di Conference League 2022/2023. Il tecnico dei giallorossi ha infatti regalato al giornalista un portachiavi della Conference League, tornando sulle parole pronunciate sette giorni prima (“Il Feyenoord ha pianto per 10 mesi, non voglio fare come loro“). Lo Special One ha quindi dichiarato: “Ora piangerete un altro anno perché abbiamo una buona panchina? Vi do un consiglio. Quando perdete una partita, non piangete ma pensate alla successiva“. Di seguito la foto del regalo di Mourinho.