Udinese-Sassuolo 2-2, Mulattieri: “Una bella reazione e un punto importante dopo due sconfitte”

“Una partita difficile ma che siamo riusciti a riprendere con una bella reazione, un buon segnale in vista delle prossime partite”. Analizza così il 2-2 del suo Sassuolo a Udine l’attaccante Samuele Mulattieri ai microfoni di Dazn. “Il rigore conquistato? Una bella azione, sono felice di aver dato il mio contributo alla squadra anche oggi – ha aggiunto l’attaccante -. Abbiamo fatto una buona gara, era importante conquistare di nuovo punti dopo due sconfitte. Quello che cerco di fare è impegnarmi sempre in settimana, quando il mister mi dà l’opportunità cerco di dare il meglio per portare a casa i tre punti. Berardi? Un giocatore incredibile come altri, imparo tanto da lui”.