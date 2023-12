Bob a quattro, Coppa del Mondo Innsbruck: Friedrich vince davanti a Lochner. Undicesimo Baumgartner

La Germania fa doppietta in Austria. L’equipaggio guidato da Francesco Friedrich, con Candy Bauer, Alexander Schuller e Felix Straub vince la prova di Innsbruck in Coppa del Mondo di bob a 4, valida anche per l’assegnazione del Campionato Europeo. Il team tedesco ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le manche con il crono complessivo di 1’40″89 e un margine di 14 centesimi sui connazionali Lochner, Bruckert, Tasche e Fleischhauser, ripetendo lo stesso risultato della precedente tappa di La Plagne. Sul terzo gradino del podio nella tappa tirolese c’è spazio poi per i lettoni Cipulis, Springis, Miknis e Lindebbalts, in ritardo di 0″46 rispetto alla testa della classifica. Undicesimo posto, e nono tra gli europei, per Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, che totalizzano un 1″22 di ritardo, confermando l’identico piazzamento in entrambe le manche. Tredicesimi a 1”31 invece Mattia Variola, Josè Delmas Obou, Fabio Batti e Mauro Colantini.