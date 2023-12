Tennis, Alcaraz agli Australian Open senza Ferrero come allenatore

Juan Carlos Ferrero, allenatore di Carlos Alcaraz, non sarà presente al fianco del tennista spagnolo in occasione degli Australian Open, primo torneo ufficiale della stagione 2024. Ferrero si sta riprendendo da un’artroscopia al ginocchio sinistro e non potrà viaggiare sino in Australia. Tornerà ad accompagnare Alcaraz a partite dal Masters 1000 di Indian Wells previsto per la seconda settimana di marzo. Il fuoriclasse spagnolo non sarà solo e verrà accompagnato da Samuel Lopez, allenatore di Pablo Carreno.