Udinese-Monza, Palladino: “Ci siamo rialzati. Mercato positivo, i nuovi si sono integrati bene”

“L’Udinese è una delle squadre più fisiche, si difende bene e non è facile adottare una strategia contro di loro. Noi abbiamo giocatori di qualità, ma quella di domani sarà una battaglia, lo dicono anche le ultime prestazioni dei friulani contro squadre forti come il Milan. Sarà una gara difficile, anche perchè dietro le squadre spingono”. Raffaele Palladino presenta con queste parole la sfida di domani contro i bianconeri in conferenza stampa. Il tecnico del Monza poi si sofferma sul momento della squadra e sul mercato: “Dopo Empoli ci siamo rialzati, la squadra ha reagito con il Sassuolo con grinta e determinazione. Giudico positivo il mercato, l’inserimento dei nuovi è stato ottimo. Si sono integrati alla grande, hanno qualità, Djuric lo ha dimostrato domenica, poi Maldini, Zerbin, tutti hanno voglia di crescere e sono importanti”.

“Vignato purtroppo ha ancora fastidi agli adduttori, dovrebbe esserci per le prossime settimane, ma così come Caprari al momento è out. Popovic ancora non si allena con la squadra, fa un allenamento a parte, si aggregherà al gruppo la prossima settimana. Gagliardini è stato fuori la scorsa settimana, ma oggi rientra in squadra e dovrebbe essere convocato”, aggiunge. “Sarebbe importante fare un filotto di vittorie anche se in A non è facile. A Udine dovremo fare qualcosa di straordinario, abbiamo una rosa compatta e oggi siamo tutti concentrati sulla gara di domani, vogliamo fare più punti possibili”, conclude Palladino.