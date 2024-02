Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: convocati sette azzurri per lo slalom di Chamonix, c’è Razzoli

Il direttore tecnico Max Carca ha convocato sette azzurri per la prova di slalom maschile, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino, in programma nel weekend a Chamonix. Confermati Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Filippo Della Vite, mentre tornerà alle gare il campione olimpico Giuliano Razzoli. Sulla pista francese, l’Italia non vanta un bilancio particolarmente positivo: l’ultimo successo risale infatti al 2005 con Giorgio Rocca. Il campione in carica è invece l’elvetico Ramon Zenhausern. Appuntamento con la gara a domenica 4 febbraio: prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30