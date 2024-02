Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Giorgio Minisini vola in finale nel solo tecnico, è 4° nei preliminari

Parte bene il Mondiale di Doha per Giorgio Minisini, impegnato – in questa prima giornata di gare – nel solo tecnico. Il 27enne romano – che lo scorso anno dovette rinunciare alla rassegna iridata di Fukuoka a causa di un intervento al ginocchio – chiude l’eliminatoria con il quarto punteggio a 218.0966. Una routine sviluppata sulle note di Way from the start again – Still loving you by Scorpions con le coreografie di Anastasia Ermakova e Milena Miteva, in grado di ottenere un 120.9466 nell’esecuzione e un 97.1500 di impressione artistica nonostante qualche piccola imprecisione ravvisata dai giudici nel corso della prova dell’azzurro.

“Una prestazione positiva, con questo regolamento è sempre come lanciare un dado. Vediamo quale è stato l’errore che hanno ravvisato e cerchiamo di risolverlo”, ha commentato Minisini ai microfoni di Raisport. “Dopo aver saltato il Mondiale di Fukuoka voglio semplicemente godermela e divertirmi – ha aggiunto -. Bello esserci, poi c’è tanta voglia di fare e di portare in acqua il massimo. Ovvio che pensiamo anche al risultato, ma sono tranquillo”.

Miglior punteggio della mattinata è quello fatto registrare dal cinese Yang Shuncheng, la cui performance è stata valutata con 242.4367 punti dalla giuria. Abbastanza distanti gli inseguitori, con il colombiano Gustavo Sanchez secondo a 228.9966 e terzo è lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu con 228.7550. L’iberico prova a non far rimpiangere l’assenza del campione mondiale di Fukuoka, il ventenne spagnolo Fernando Diaz del Rio Soto.