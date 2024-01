Udinese-Milan, Maignan: “Ho sentito versi di scimmia al primo e secondo rinvio, non si può giocare a calcio così”

Mike Maignan parla ai microfoni di Sky Sport al termine della partita tra Udinese e Milan, condannando i cori razzisti di cui è stato vittima: “Al primo rinvio sono andato a prendere la palla e ho sentito versi di scimmia. Al secondo rinvio lo hanno rifatto e allora l’ho segnalato al quarto uomo. Non si può giocare così a calcio perché non è la prima volta che succede a me e ad altri giocatori. Lo dobbiamo dire. Sono solo alcune persone ignoranti, non tutta la curva. Fischiare è normale, ma questo non deve succedere. Devono essere puniti e non venire più allo stadio. Abbiamo un gruppo molto forte, siamo una famiglia. Tutti sono venuti a sostenermi e poi siamo tornati in campo con ancora più voglia. La vittoria è la risposta giusta. Ora dobbiamo guardare partita dopo partita. Non possiamo guardare la classifica”.