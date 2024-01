Udinese, Balzaretti: “Prenderemo provvedimenti, il club e la città non tollerano il razzismo”

Il ds dell’Udinese Federico Balzaretti parla ai microfoni di Sky Sport dell’episodio razzista di cui è stato vittima Mike Maignan: “L’Udinese è un club che lavora da 30 anni, il club più multietnico e una città che è un esempio per tutti di integrazione. Prenderemo conseguenze nei confronti della persona, ci sarà la procura che indagherà e i fatti sono in fase di studio. Ma il club e la città non hanno mai avuto problemi di razzismo e non lo tolleriamo in alcuna forma“.