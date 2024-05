Udinese, Cannavaro: “Un punto importante, salvezza non impossibile”

Fabio Cannavaro, tecnico dell’Udinese, commenta il pareggio contro il Napoli: “Un punto ottenuto così è positivo, per la salvezza è dura ma non impossibile. Al di là dell’aspetto tattico, questa sera mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra, contro un Napoli venuto qui per vincere e che per la rosa che ha è dietro solo all’Inter. Un punto importante, per la salvezza sarà dura ma non impossibile. Giocare contro il Napoli è complicato, noi siamo riusciti a stare corti e stretti tra i vari reparti, creando diverse occasioni. Nel secondo tempo dovevamo cercare di non arretrare troppo, ma quando giochi contro giocatori contro Osimhen può starci che al primo pallone toccato faccia gol. Sto cercando di togliere un po’ di paura alla squadra, che adesso nonostante i gol subiti è subito pronta a reagire. I ragazzi sono vivi e questo mi dà fiducia, sono felice delle risposte che stanno dando in allenamento. Da qui in poi il destino sarà nelle nostre mani, andando a giocare su due campi difficili come Lecce e Frosinone, affrontando anche l’Empoli in casa. Contro avversari come Bologna e Napoli è normale che siano gli altri ad avere il pallino del gioco, mentre in queste ultime partite che restano dovremo essere noi a tirare fuori le armi che abbiamo”.