Napoli, Calzona: “Pensavo che dal mio arrivo si sarebbe potuto fare meglio”

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio con l’Udinese per 1-1: “Pensavo che dal mio arrivo si sarebbe potuto fare meglio, segnare il 2-0 ci avrebbe reso la vita più semplice. Nel primo tempo, con una linea di cinque difensori davanti, dovevamo muovere di più la palla. Siamo andati poco in profondità, con un giro palla macchinoso. Nel secondo tempo invece siamo andati meglio, peccato che sia la terza partita in cui non riusciamo a trovare la vittoria. Quando la partita diventa sporca non siamo bravi, per questo chiedevo di fare possesso palla lontano dalla nostra porta, perché temevo la loro fisicità in zona gol. Non ci troviamo bene in queste situazioni perché siamo una squadra che gioca un calcio pulito, per questo dovremmo evitare azioni confuse come quella del gol. Dovevamo certamente fare il 2-0, sicuramente ci avrebbe reso la vita più facile. Pensavo che dal mio arrivo si sarebbe potuto fare meglio, purtroppo non è stato così. Il futuro del Napoli lo deciderà la dirigenza, ma è chiaro che avevamo le qualità per fare meglio in un’annata disgraziata e che va chiusa in bellezza. La squadra ultimamente è molto più ordinata e propone un buon calcio, anche se a volte siamo un po’ leziosi, ma questo è già tanto visto l’andamento della stagione. Il mio futuro? Non mi è stato proposto nulla, se verrà scelto un altro allenatore per la prossima stagione certamente questo porterà il suo staff. Queste voci sulla prossima stagione non fanno bene alla squadra, ma bisogna accettarle perché siamo in una grande piazza. La possibilità di rientrare in Europa c’è ancora, ma quello che stiamo facendo non basta”.