Udinese, Cioffi: “Potevamo fare tutti di più, ci tireremo fuori da questa posizione”

Le parole di Gabriele Cioffi dopo la sconfitta per 3-2 contro il Milan: “La società è stata molto chiara sull’episodio di Maignan, preferisco sorvolare. Per quanto riguarda il campo, dobbiamo ripartire a testa alta. Siamo consapevoli delle tante cose buone fatte in campo. Ripartiremo con grande carica e lavoreremo sui pochi errori fatti. Stiamo anche iniziando a esprimere un calcio migliore. Dobbiamo analizzare il modo in cui subiamo gol. Sono fiducioso per il futuro. Abbiamo tenuto testa a una squadra candidata allo scudetto, esprimendo a tratti un calcio migliore di loro. Deulofeu ha bisogno del suo tempo per tornare il campione che è. Mi avrebbe offerto una pizza se avessimo vinto stasera. Sono contento di come è entrato Thauvin. Gli altri, sono entrati bene ma senza impattare come volevo io. Probabilmente potevamo fare tutti di più. Credo tantissimo nel valore dei ragazzi e penso che ci tireremo fuori da questa posizione di classifica. Lucca non era contento di uscire ma lo capisco. A fine partita mi ha abbracciato”.