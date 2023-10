Turris-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Virtus Francavilla, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La distanza di due punti fra le due squadre porta a definire il match come uno scontro che può mandare in paradiso chi uscirà vittorioso dallo scontro di oggi. La partita, in diretta dalle 18.30, sarà trasmessa su SKY SPORT 254 e NOW TV.