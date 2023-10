Catania-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Latina, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Catania è alla ricerca di punti per avvicinarsi ai quartieri alti della classifica. Quartieri alti della classifica abitati attualmente dal Latina che si trova al quarto posto in classifica e ha voglia di sognare. Il match del Massimino si preannuncia delicato e spettacolare. Diretta su SKY SPORT (253) e su NOW TV. Fischio d’inizio alle 16:15.