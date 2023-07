Tuffi, Maria Elena Boschi: “Commenti sessisti e stereotipi inaccettabili per la Rai”

di Valerio Carriero 10

Maria Elena Boschi, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, ha parlato delle infelici frasi pronunciate dai telecronisti della Rai durante le gare di tuffi ai Mondiali di Fukuoka. “Stupisce che in quella che dovrebbe essere la più grande azienda culturale del Paese possano andare in onda commenti volgari, sessisti, razzisti, permeati di stereotipi inaccettabili. Questo comportamento non è mai accettabile, ma ancore più grave è che provenga da un giornalista del servizio pubblico – le parole della deputata di Italia Viva – Bene l’intervento dell’Ad della Rai, ma oltre ai provvedimenti disciplinari serve un impegno serio anche nel contratto di servizio per affrontare con la giusta gravità questi episodi”.

I COMMENTI ANDATI IN ONDA