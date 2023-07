Italrugby, Summer Nations Series: gli Azzurri convocati contro Scozia e Irlanda

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, Kieran Crowley, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per i primi due Test Match delle Summer Nations Series in calendario contro Scozia e Irlanda rispettivamente il 29 luglio a Murrayfield alle ore 16.15 italiane e all’Aviva Stadium di Dublino sabato 5 agosto alle 21. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8.

Gli Azzurri si ritroveranno venerdì 21 luglio a Padova per proseguire la preparazione di avvicinamento verso la Rugby World Cup 2023. Giovedì 27 luglio il gruppo al completo si trasferirà a Edimburgo per il primo Test Match pre-mondiale, mentre domenica 30 luglio è in programma il viaggio verso Dublino dove si chiuderà il primo blocco delle partite in avvicinamento alla RWC 2023 in Francia.

Questo l’elenco dei giocatori presenti al prossimo raduno:

Piloni

Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap)

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 26 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 44 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 30 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 11 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 21 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps)

Epalahame FAIVA (svincolato, 5 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 12 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 5 caps)

Dino LAMB (Harlequins, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 41 caps)

David SISI (Zebre Parma, 27 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 26 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 46 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 12 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 13 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 4 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, esordiente)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 71 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo GARBISI (Montpellier, 24 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 23 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps)

Luca MORISI (svincolato, 44 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 10 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Lione, 17 caps)

Federico MORI (Bayonne, 12 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, esordiente)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, esordiente)

Atleti non considerati per infortunio: Jake Polledri (Zebre Parma, 20 caps), Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 44 caps)