Tsurenko-Zhu in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Hua Hin 2023

Lesia Tsurenko affronterà Lin Zhu nella finale del torneo WTA 250 di Hua Hin 2023, in programma dal 30 gennaio al 5 febbraio. Torna in un atto conclusivo a livello WTA l’ucraina dopo un digiuno di quattro anni: Tsurenko ha un ottimo bilancio di quattro trionfi su cinque finali giocate sul circuito maggiore e potrà far valere anche la sua maggiore esperienza. A 29 anni si tratta della prima finale a livello 250 per la tennista cinese, che nel 2021 era invece riuscita a trionfare in quel di Seul in un evento da 125K. Sta vivendo il suo miglior momento della carriera, reduce dagli ottavi di finale agli Australian Open che evidentemente le hanno dato quella fiducia di cui necessitava. Con questo risultato è già certa di ottenere il suo best ranking ed entrare nelle prime 50 del ranking mondiale.

Lesia Tsurenko e Lin Zhu si sfideranno domenica 5 febbraio alle ore 11:30.