Tsitsipas-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Karen Khachanov nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Il greco è il giocatore con la classifica più alta rimasto in corso nella parte bassa del tabellone e vuole dar seguito alle belle vittorie in due set ai danni di Auger-Aliassime e Zverev. Fresco di aritmetica qualificazione alle Atp Finals, troverà sulla sua strada un giocatore che questo torneo l’ha vinto. Khachanov si è infatti imposto nel 2018, battendo in finale Djokovic, ed è approdato ai quarti battendo nell’ordine Purcell, Djere e Safiullin. Tsitsipas è avanti 6-1 nei precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico.

SEGUI IL LIVE DI TSITSIPAS-KHACHANOV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Tsitsipas e Khachanov scenderanno in campo oggi (venerdì 3 novembre). I due giocatori sono pianificati sul Court Central come secondo incontro della giornata dalle ore 14.00 (al termine di Hurkacz-Dimitrov). La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Tsitsipas e Khachanov fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.