Dal 14 al 17 agosto il DP World Tour fa tappa al Furesø Golf Klub di Copenhagen. In campo i big di casa, nove vincitori stagionali e tre italiani pronti a lasciare il segno.

Il DP World Tour sbarca in Danimarca per il Danish Golf Championship, in programma dal 14 al 17 agosto al Furesø Golf Klub di Copenhagen. In corsa ci saranno anche tre italiani: Francesco Molinari, Andrea Pavan e Gregorio De Leo, pronti a misurarsi in un field ricco di campioni.

A difendere il titolo sarà il francese Frédéric Lacroix, vincitore nell’ultima edizione ma reduce da una stagione poco brillante. Occhi puntati sui padroni di casa, guidati da Rasmus e Nicolai Hojgaard e Thorbjorn Olesen, determinati a riportare in Danimarca un trofeo che manca dal 2023.

Nel field figurano anche nove vincitori stagionali, tra cui Kristoffer Reitan (n. 3 della Race to Dubai) e Marco Penge (n. 5), oltre a nomi di spicco come Elvis Smylie, Johannes Veerman, Ewen Ferguson, Sami Valimaki e Matt Wallace.

Per gli azzurri, Molinari (42 anni) proverà a migliorare i piazzamenti di questa stagione tra PGA e DP World Tour, Pavan rientra dopo due uscite al taglio negli USA e De Leo, al primo anno sul Tour, cerca conferme dopo aver conquistato la ‘carta’ lo scorso novembre.

Il montepremi

Il montepremi complessivo è di 2.750.000 dollari, con 467.500 dollari al vincitore. L’evento chiude il “Closing Swing” e assegna un premio extra di 200.000 dollari e l’accesso al BMW PGA Championship di settembre.

Diretta TV

Il torneo sarà trasmesso su Sky Sport Golf e in streaming su NOW (14-15 agosto ore 13-18; 16 agosto ore 12.30-17; 17 agosto ore 12-17).