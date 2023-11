LIVE – Tsitsipas-Khachanov, quarti di finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Tsitsipas-Khachanov, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Settimana da incorniciare finora per il greco, che ha sconfitto in due set Auger-Aliassime e Zverev e si è qualificato aritmeticamente per le Atp Finals. Ovviamente però non si accontenta e punta ad andare fino in fondo nel torneo. Neppure il russo se la passa male visto che ha battuto Purcell, Djere e Safiullin, ottenendo un altro risultato prestigioso in un 2023 che gli ha regalato tante soddisfazioni. Secondo i bookmakers, a partire favorito sarà Tsitsipas, avanti 6-1 nei precedenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Tsitsipas e Khachanov pianificati sul Court Central come secondo incontro della giornata all’incirca verso le ore 16.00.

