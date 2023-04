Tsitsipas-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2023

Stefanos Tsitsipas affronterà Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il due volte campione in carica del torneo e anche seconda testa di serie del tabellone, continua la sua difesa del titolo in un match che non si preannuncia per nulla semplice. Fritz, insieme a Jannik Sinner, è l’unico ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti e tre i Masters 1000 di questa stagione. Lo statunitense si dimostra un giocatore valido anche sulla terra rossa, ma il favorito è chiaramente l’ellenico, sia per le qualità in grado di esprimere su questi campi, ma anche per i precedenti. Tsitsipas è infatti avanti 3-0 negli scontri diretti, con il più recente giocato pochi mesi fa a Melbourne e vinto in cinque set.

Tsitsipas e Fritz scenderanno in campo nella giornata di venerdì 14 aprile come 2°match dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di quarti di finale tra Tsitsipas e Fritz. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.