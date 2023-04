Spagna, trascorre 500 giorni in isolamento in una grotta: alpinista batte il record mondiale

Dopo 500 giorni trascorsi in isolamento a 70 metri di profondità, Beatriz Flamini ha finalmente lasciato la grotta nella quale era entrata il 20 novembre 2021. L’alpinista spagnola, 50 anni, è stata accolta dagli applausi degli amici e del team ed ha potuto festeggiare un record mondiale. Il primato in Spagna era di 103 giorni e resisteva da 50 anni, mentre il primato mondiale l’aveva stabilito un’italiana, Cristina Lanzoni, ed era di 269 giorni. Qualcuno potrebbe chiedersi cosa spinga una persona a trascorrere 500 giorni della propria vita in una grotta senza contatti con il mondo esterno. Beatriz Flamini ha spiegato: “Volevo mettere alla prova la mia forza fisica e mentale, è stata un’esperienza eccellente“.