Tsitsipas-Eubanks oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Stefanos Tsitsipas affronterà Chris Eubanks negli ottavi di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Il tennista greco dopo un mese piuttosto complicato, condito da tante sconfitte inaspettate nei tornei precedenti a quest’edizione dei Championships, pare essersi trasformato nel corso della prima settimana sui prati londinesi. Ottimo il livello di gioco e la solidità al servizio messa in mostra nei primi tre turni. Certo, di fronte si troverà uno dei giocatori più in fiducia del circuito. Eubanks dopo una carriera di gavetta a livello challenger nelle ultime settimane è finalmente riuscito nel salto di qualità e arriva a questo match con una striscia aperta di otto vittorie tra Mallorca e appunto Wimbledon. Tsitsipas ha le armi per mandare in tilt lo statunitense, ma di certo non può sottovalutarlo.

Tsitsipas e Eubanks scenderanno in campo lunedì 10 luglio come 2°match dalle 12:00 italiane (dopo Keys-Andreeva). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.