Sassuolo, al via il raduno estivo: rimangono da svelare gli enigmi legati a Berardi e a Maxime Lopez

Tante sono le squadre che si stanno riunendo in vista della prossima stagione di Serie A. Il Sassuolo è fra queste, con il club neroverde che è impegnato anche sul mercato, con il direttore sportivo Carnevali, alla ricerca di un degno sostituto di Davide Frattesi passato all’Inter.

Nella giornata di lunedì 10 luglio il Sassuolo si è riunito al Mapei Football Center, luogo in cui è stato di sfondo all’allenamento che ha inaugurato l’annata nel pomeriggio, sotto gli occhi attenti di mister Dionisi. Presenti anche i nuovi acquisti, Missori, Mulattieri e Volpato, tre giovani italiani che non dovranno far rimpiangere l’addio di Frattesi che potrebbe non essere l’unico. Infatti, rimangono da svelare in casa Sassuolo, gli enigmi da svelare legati a Domenico Berardi e Maxime Lopez, richiesti rispettivamente da Juventus e Lazio, mentre il centrocampista è finito nel mirino del Napoli. In entrata vicino, invece, il colpo Viti dal Nizza.