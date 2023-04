Triathlon, ottimo debutto stagionale per Fabian: sesto a Gran Canaria

Ottimo esordio stagionale per Alessandro Fabian: il triatleta padovano è giunto sesto al traguardo nell’ANFI Challenge di Mogan, a Gran Canaria. Un risultato di tutto rispetto per l’azzzurro, all’interno di un contesto di gara molto competitivo. Ottima frazione di nuoto, poi gestione e difesa in bici e infine la rimonta di corsa per un buon piazzamenti nei primi 10. “E’ stata una gara tosta, sono molto soddisfatto, ho centrato l’obbiettivo e torno a casa con ottimi riscontri sulla mia preparazione invernale – le parole di Fabian – Gli avversari erano di alto livello e questo mi rende ancor più contento della prestazione”. Con questo piazzamento l’atleta veneto ha anche conquistato l’accesso al “The Championship”, la finalissima del circuito Challenge in programma il 20-21 maggio a Samorin in Slovacchia