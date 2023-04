Restyling Franchi, Renzi: “Governo elimini il vincolo sulle curve”

“È scaduto il tempo, è il momento di abbandonare l’ideologia. Lo diciamo al sindaco Nardella e alla presidente Giorgia Meloni a cui chiediamo un incontro, mettere i soldi europei sullo stadio è una idea che non ha nè capo, nè coda”. Lo ha detto il senatore Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa in svolgimento a Firenze. “Non si è mai visto che con i soldi degli euroscettici si possa pagare qualcosa che in altre città europea pagano i privati -ha aggiunto Renzi-. Il Comune di Firenze deve indicare dove devono andare i fondi europei che non andranno allo stadio. Noi vogliamo che vadano su cose di interesse collettivo come l’ex caserma Lupi di Toscana”.

“Sullo stadio Franchi c’è una soluzione, che è quella pensata dalla Fiorentina nel 2019 col progetto dell’architetto Casamonti. Le curve dello stadio non è vero che non si possono abbattere” ha proseguito Renzi. “Il governo elimini il vincolo sulle curve dello stadio Franchi, si faccia subito un decreto ministeriale per agire in questo senso. I parlamentari del centrodestra facciano un emendamento per abbattere le curve dello stadio Franchi. Questa città non può essere proprietà delle sopraintendenze“, conclude.