Udinese, test in famiglia con la primavera: doppietta Thauvin

Dopo la netta vittoria di ieri sulla Cremonese, l’Udinese si è divisa in due gruppi per la prima seduta settimanale di preparazione alla sfida esterna di venerdì col Lecce. I calciatori impiegati ieri per tutta la gara o in campo dall’inizio hanno svolto un programma di recovery. Gli altri elementi, invece, hanno disputato una partitina in famiglia a ranghi misti con la Primavera della durata di 50 minuti terminata con il punteggio di 5-0. Autori delle reti Nestorovski (doppietta), Thauvin (doppietta) e Arslan.