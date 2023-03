Trevisan-Ostapenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Martina Trevisan sfiderà Jelena Ostapenko agli ottavi di finale del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Non ci sono precedenti tra l’azzurra e la tennista lettone, che si contendono un posto nei quarti di finale. Martina è finalmente tornata a vincere e convincere dopo una deludente trasferta nei tornei di febbraio in Medio Oriente. Sul cemento lento dei tornei statunitensi si sta comportando bene, ma ovviamente Ostapenko è avversaria di alto livello e che contro Haddad Maia ha messo in mostra le sue qualità sia tecniche che di determinazione. La toscana parte sfavorita ma proverà a rendere difficile la vita alla sua avversaria.

Trevisan e Ostapenko scenderanno in campo lunedì 27 marzo alle ore 17 italiane sul Grandstand. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista lettone, offrendo una diretta testuale. Il nostro sito garantirà inoltre ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.