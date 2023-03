Trevisan-Ostapenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Miami 2023

Martina Trevisan sfiderà Jelena Ostapenko agli ottavi di finale del Wta 1000 di Miami, in programma dal 21 marzo al 2 aprile 2023. Non vuole smettere di sognare la giocatrice azzurra, che dopo aver superato all’esordio Hibino si è ripetuta al terzo turno, sempre in tre set, contro la beniamina di casa Liu. L’asticella ora si alza esponenzialmente dato che la prossima avversaria di Martina sarà la forte Ostapenko, apparsa in gran spolvero contro Haddad Maia e nettamente favorita per un posto ai quarti. L’azzurra tuttavia non parte già battuta in partenza e proverà a giocarsi le sue carte. Tra le due non ci sono precedenti.

Trevisan e Ostapenko scenderanno in campo lunedì 27 marzo con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista lettone. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.