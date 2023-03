Inter-De Vrij, Gazzetta: “Accordo per rinnovo del contratto”

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Stefan De Vrij che resterà in nerazzurro fino al giugno 2025. Il giocatore e il club si sarebbero accordati per una cifra di 4 milioni netti, un accordo biennale che consente a Marotta di avvicinare un’altra importante conferma dopo quella di Calhanoglu. Entrambi i giocatori nelle prossime settimane dovrebbero quindi firmare il nuovo contratto per poi poter ufficializzare il rinnovo. Considerando la perdita di Skriniar a parametro zero e la trattativa non banale con la Lazio per il riscatto di Acerbi, De Vrij rappresenta una pedina importante nella difesa dell’Inter per la stagione 2023/2024. L’olandese aveva ricevuto un paio di offerte dalla Premier League, ma ha deciso di legarsi ulteriormente alla maglia nerazzurra.

Adesso per l’Inter resta da sciogliere il nodo più complesso, quello legato a Bastoni. Per il rinnovo del difensore mancino c’è una differenza importante tra richiesta e offerta del club, con il contratto attuale che comunque scade nel 2024.