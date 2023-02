Trevisan-Kvitova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2023

Martina Trevisan affronterà Petra Kvitova nel primo turno del Wta 1000 di Dubai, in programma dal 19 al 25 febbraio. Altra partita complessa per l’azzurra in questa fase di stagione in cui sta facendo molto fatica, su una superficie che continua a regalarle poche gioie e in un contesto comunque di alto livello. Tre sconfitte consecutive al primo turno per Martina in questo inizio di stagione sul circuito, mentre la ceca la scorsa settimana ha battuto Zhang a Doha, prima di arrendersi a Coco Gauff. Kvitova non è più quella degli anni d’oro, ma arriva a questa sfida senza dubbio con i favori del pronostico. Non ci sono precedenti scontri diretti tra le due, che negli Emirati si affrontano per la prima volta.

Trevisan e Kvitova scenderanno in campo oggi, domenica 19 febbraio, come 2°match dalle 09:00 italiane (dopo Paolini-Keys). Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.