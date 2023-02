Paolini-Keys oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2023

Jasmine Paolini affronterà Madison Keys nel primo turno del Wta 1000 di Dubai, in programma dal 19 al 25 febbraio. Tabellone di qualificazione superato a pieni voti dalla tennista di Bagni di Lucca, che è riuscita ad agguantare il main draw di un torneo ricco e prestigioso come quello che va in scena negli Emirati Arabi. Purtroppo il sorteggio non è stato dei migliori, contro una tennista potente come l’americana, ma c’è da dire che il livello è talmente atto che non era affatto facile riuscire a pescare bene dall’urna. Keys la scorsa settimana è stata sconfitta all’esordio nel torneo di Doha da Ostapenko e resta una giocatrice che non fa della costanza la sua arma. Jasmine parte decisamente sfavorita, ma non è una partita in cui non ci sono speranze di ottenere un buon risultato.

Paolini e Keys scenderanno in campo oggi, domenica 19 febbraio, alle ore 09:00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.