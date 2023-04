Trevisan-Hruncakova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Italia-Slovacchia, BJK Cup 2023

Martina Trevisan affronterà Viktoria Kuzmova (coniugata Hruncakova) nel secondo match di singolare tra Italia e Slovacchia, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup 2023. Secondo incontro in carriera tra le due, determinate a regalare un importante punto alle rispettive nazionali in questo delicato confronto. La giocatrice slovacca s’impose sulla terra rossa di Gstaad nel lontano 2018, ma stavolta, in condizioni di gioco diverse, sarà Trevisan a scendere in campo con i favori del pronostico.

La sfida tra Trevisan e Hurncakova andrà in scena oggi, venerdì 14 aprile, come secondo match a partire dalle ore 15:00. La diretta televisiva dell’incontro in questione sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming altresì fruibile sul sito ufficiale dell’emittente, così come mediante la nota e innovativa piattaforma SuperTennix (necessario però un abbonamento sul portale di riferimento, se non tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-partita ai propri lettori.