Sport in tv venerdì 14 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 14 aprile 2023. Archiviata la tre giorni di coppe europee, è già tempo di tornare in campo per i vari campionati, su tutti quello di Serie A che offrirà due anticipi: alle ore 18:30 Cremonese-Empoli e alle ore 20:45 Spezia-Lazio. In campo anche la Serie B con Modena-Parma. Prosegue anche il Masters 1000 di Montecarlo con i quarti di finale che, tra gli altri, vedranno protagonisti anche il nostro Jannik Sinner che va a caccia di una nuova semifinale dopo la finale raggiunta a Miami qualche settimana fa. Quarta ed ultima tappa del Giro di Sicilia 2023, che sarà dunque decisiva per le sorti della classifica generale, mentre ad Antalya proseguono gli Europei di ginnastica artistica. Ecco il programma e il palinsesto sportivo in tv di venerdì 14 aprile.