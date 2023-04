Cremonese-Empoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Cremonese ed Empoli, valevole per la 30esima giornata della Serie A 2022/2023. Sarà il match dello Zini a dare il via a questo turno, molto importante per le due squadre. La Cremonese vuole dar seguito alla vittoria di Marassi e conquistare altri punti per alimentare il sogno salvezza. L’Empoli invece non vuole correre rischi e proverà ad approfittare di una trasferta sulla carta comoda per ottenere punti e ipotecare la salvezza al più presto. La sfida è in programma oggi, venerdì 14 aprile alle 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.