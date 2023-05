Trevisan all’esame Pegula: in palio i quarti a Madrid e il best ranking virtuale

Quando la stagione è iniziata, Martina Trevisan aveva una spada di Damocle pendente sulla sua testa, ovvero i tantissimi punti da difendere in occasione dei tornei su terra rossa, con la vittoria a Rabat e la semifinale al Roland Garros. Tuttavia i segnali sono stati fin da subito rassicuranti con la vittoria ai danni di una top 10 come Maria Sakkari in United Cup. Poi sono arrivati i quarti di finale nel Wta 1000 di Miami, nonostante il cemento non sia la sua superficie preferita. Quindi gli ottavi di finale a Madrid, che equivalgono ad altri punti in classifica e dunque ad un materasso sempre più morbido in vista della caduta. L’azzurra non ha però intenzione di accontentarsi e proverà a proseguire il suo cammino in Spagna, dove è attesa dalla finalista in carica Jessica Pegula.

Trevisan arriva all’appuntamento in gran spolvero, avendo vinto due match in due set contro avversarie ostiche, seppur non di primissimo piano, come Bouchard e Parks. Zero set persi anche per Pegula, che ha liquidato prima Frech e poi Bouzkova. I pronostici della vigilia parlano chiaro e, secondo i bookmakers, sarà l’americana a partire nettamente favorita. Paga addirittura cinque volte la posta un successo di Martina, che ha perso l’unico precedente proprio quest’anno in United Cup, racimolando sei giochi. Sicuramente non sarà facile – d’altronde Pegula è pur sempre numero tre del mondo e le condizioni di gioco della Caja Màgica la aiutano – ma l’azzurra non parte già battuta in partenza, anzi farà di tutto per giocarsi le sue carte.

A darle quel quid in più potrebbe essere l’alta posta in palio, ovvero i prestigiosi quarti di finale del Mutua Madrid Open e punti importanti per consolidare il proprio best ranking. Trevisan è virtualmente numero 18, ma alle sue spalle ci sono tante giocatrici ancora in corsa nel torneo che potrebbero superarla. Martina è inoltre numero 33 della Race e non ha alcuna intenzione di rallentare né di rivedere le proprie ambizioni. Per battere Pegula servirà la partita perfetta, ma la giocatrice toscana ha dimostrato negli ultimi anni di poterle tirar fuori dal cilindro e ci riproverà a Madrid. Appuntamento alle ore 18 sull’Arantxa Sanchez Stadium.