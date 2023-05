Inter, Acerbi chiede scusa ai tifosi per l’errore contro la Lazio: “Perdonatemi”

Attraverso un tweet, Francesco Acerbi ha chiesto scusa ai tifosi dell’Inter per l’errore commesso in occasione del gol del vantaggio della Lazio nel match di San Siro. “Altri 3 punti che non potevamo perdere! Perdonatemi un errore che non va mai fatto, soprattutto in questa fase del campionato!” ha scritto il difensore, che ha tirato un sospiro di sollievo quando i suoi compagni hanno segnato tre gol, facendo passare in sordina il suo errore. Nei commenti non sono mancati messaggi di incoraggiamento da parte dei tifosi nerazzurri, che hanno ampiamente perdonato Acerbi. “Non ti devi scusare, gli errori capitano” scrive un utente, mentre un altro aggiunge: “Errore ininfluente, testa alta Francesco“.

Altri 3 punti che non potevamo perdere!

Perdonatemi un errore che non va mai fatto soprattutto in questa fase del campionato!#InterLazio #SerieA #Inter pic.twitter.com/R67BSO4dz4 — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) April 30, 2023